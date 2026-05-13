Грустная история оказалась со счастливым концом. Фото: стоп-кадр видео приюта «Лучший друг»

У нее нет имени. Только номер. И чудесный друг. Да, слепой, облезлый, старый, но самый надежный на свете. Он всегда хрипло лает в сторону предполагаемой опасности и даже разрешает спать у себя на спине в благодарность за то, что она стала его глазами.

«Ну и комичная парочка!» – такой была первая реакция волонтеров. А потом им стало по-настоящему горько.

«Большой облезлый пес и некрупная молоденькая собака поступили в отлов по программе "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск" из одного района. В вольер мы их поселили парочкой и по их поведению поняли, что они давно знают друг друга. Молодая собака людей опасается, но самоотверженно кидается защищать приятеля. Друг от друга не отходят. И спит молодая собака на спине старика (его назвали Хоттабыч – прим.) для пущей безопасности», – рассказали в ставропольском приюте для животных «Лучший друг».

Малышка боится людей, но от друга не отходит. Фото: стоп-кадр видео приюта «Лучший друг»

По правилам, сук и кобелей после стерилизации выпускают разные сроки. То есть Хоттабыч и «бирка №0312» могли расстаться и навсегда потерять друг друга:

«Это не только разбило бы им сердечки, но и поставило под угрозу жизнь беспомощного старика».

Единственный вариант – найти для парочки новый общий дом. Тут и одну здоровую собаку пристроить всегда сложно, а тут две, с проблемами... Но волонтеры твердо решили – они обязаны хотя бы попытаться! И чудо случилось, добрые люди нашлись! Они не просто согласились забрать друзей, но и взяли на себя все расходы по пока что безымянной собаке. А для ее старшего товарища приют сейчас открыл сбор:

«Готовимся к переезду сильно заранее, так как на это понадобятся финансы. Хоттабычу заранее сдали анализы и сделали УЗИ (5570 рублей). Дорогу старику (8500 рублей) по договоренности так же оплачиваем мы».

