Среди пострадавших – дети и беременная: до 70 выросло число отравившихся в кафе паназиатской кухни Пятигорска

Среди пострадавших – дети и беременная

От массового отравления в Пятигорске пострадали 70 человек. 59 из них находятся в больнице, еще 11 отказались от госпитализации и получили помощь амбулаторно. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в минздраве Ставропольского края.

По данным следствия, вспышка кишечной инфекции произошла в кафе паназиатской кухни. У большинства госпитализированных обнаружены маркеры сальмонеллы. Среди пострадавших – дети, а также беременная женщина. Посетительница по имени Виктория рассказала, что отравилась 30 мая и теперь намерена судиться с владельцами заведения, так как опасается за здоровье будущего ребенка – полноценное лечение ей противопоказано из-за беременности.

Еще одна пострадавшая, Ксения, сообщила «КП-Северный Кавказ», что отравилась вместе с мужем и двумя детьми:

«Нас забрали с дочкой по скорой, муж с сыном остались дома. Дети никогда не ели такую еду, а тут попросили откусить. Боли настолько сильные у всех, что ни с чем не сравнить. С кровати встать тяжело, делают капельницы, но даже это не помогает от сильных болей в животе. Мы думали, что что-то съели дома. А когда написали про кафе, поняли, что тоже там кушали накануне, только забыли про это и не сказали врачам».

По факту массового отравления в СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Владельцы заведения заявили, что будут содействовать следствию. Сейчас кафе закрыто. Эксперты выясняют причину случившегося. Из возможных вариантов: некачественная поставка продуктов, нарушение условий хранения или технологии приготовления.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил провести внеплановые проверки пищеблоков в школах, детских садах и летних лагерях.

В соцсетях мнения насчет злосчастной точки питания разделились: кто-то пишет, что уже много лет посещал это заведение и никаких проблем не возникало. Некоторые утверждают, что проблемы здесь возникли давно – еще в 2021 году. Случаи были единичными, поэтому и не получали огласку. Среди постоянных клиентов кафе, кстати, был и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

