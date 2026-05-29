Блогер из Дагестана уходит на СВО.

Блогер из Дагестана «Мурад Легенда» (настоящее имя Исрапил Рамазанов) отправился в зону проведения специальной военной операции. По крайней мере, такое заявление он сделал в своих же социальных сетях. Как он написал, «просто принял решение». 25 мая Исрапил опубликовал видео, где въезжает в Луганск.

Видео: соцсети «Мурад Легенда» – об отправке на СВО

«Сделать, не сделать – выбор есть всегда. Кто-то всю жизнь говорит, кто-то однажды просто едет. Без громких слов. Без пафоса. Просто принял решение и поехал. Каждый проходит свой путь сам», – подписал эдит с пафосно сменяющимися кадрами, где Мурад находится в части, на танке и в других местах.

Мурад стал известен в 2021 году.

Видео с Исрапилом на танке собрало много комментариев. Некоторые сомневаются, что человек-мем и правда отправился в зону СВО. По их мнению, он просто «хайпит» и собирает реакции. Но есть и положительные реакции – пользователи желают удачи новобранцу. Сам блогер конкретику не дает и говорит лишь ждать и набраться терпения.

Одновременно с распространением сведений об отправке блогера на СВО появилась и другая информация. Знакомые, которые еще несколько недель назад отдыхали с Исрапилом в Москве, обвиняют его во лжи. Мол, он точно не мог уехать служить. Кто врет, а кто прав на самом деле, покажет время.

Напомним, «Мурад Легенда» стал мемом в 2021 году, когда сел в такси, вел себя провокационно. Таксист довез Исрапила с компанией до адреса, но так и не получил деньги. А после публикации видео в сети пользователям неожиданно понравились выражения дагестанца. Позже они станут его крылатыми выражениями.

В медиаполе Рамазанов часто появлялся не в лучшем свете. Боец поп-ММА часто устраивал скандалы, перед боями, снимался в сомнительных шоу, где над ним устраивали пранки, и даже попадал в полицию за драку в парке. Быть может из-за такой репутации пользователи сети не очень верят в отправку блогера на СВО.

