Огненный столб на месте пожара достигал высоты 15 м. Фото: ГУ МЧС России по РД

В Дагестане утром 10 июня начали устранять последствия серьёзной аварии на магистральном газопроводе «Моздок - Казимагомед». «КП-Северный Кавказ» писала, что вечером 9 июня в районе посёлка Бавтугай произошла разгерметизация трубы и утечка газа. Вспыхнул сильный пожар, в небо взмыл огненный столб высотой с пятиэтажный дом. По предварительным данным, причиной ЧП стал технический сбой. Информация о подрыве или атаке БПЛА не подтвердилась и считается ложной.

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин взял ситуацию под личный контроль. Он заявил, что с места эвакуированы более 140 человек, никто не пострадал. После того, как пожарные ликвидировали возгорание, все жители вернулись в свои дома.

С шести утра на месте ЧП ведутся работы. По словам специалистов республиканского минэнерго, взрыв произошёл на участке трубы, который проходил под водой. Это серьёзно осложняет ремонт.

В Дагестане поврежден участок магистрального водопровода, проходящий под водой Видео: минэнерго РД

Из-за взрыва перекрыты десятки километров газопровода, без газа остаются город Кизилюрт, несколько сёл Кизилюртовского района, а также часть жителей Хасавюртовского и Кумторкалинского районов.

Коммунальщики опасаются пиковых нагрузок на сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Сейчас прорабатывается возможность подключения резервных источников газоснабжения, но это сложный вопрос, требующий серьёзной подготовительной работы. Это займёт время. Ориентировочно восстановительные работы могут продлиться до трёх суток», — сообщил глава Кизилюрта Саид Мамадханов.

Пока газа нет, люди массово переходят на электричество. Коммунальщики опасаются, что сети не выдержат. Поэтому мэр города поручил УК донести до жителей просьбу: не использовать мощные электроприборы.

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