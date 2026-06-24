«Мой ребенок находится в опасности»: жительница Дагестана обвинила бывшего мужа в совращении пятилетей дочери

Жительница Дагестана обвинила мужа в совращении пятилетней дочери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пятилетняя девочка из Дагестана стала жертвой насилия со стороны собственного отца. По крайней мере, так уверяет ее мать, которая подала заявление в полицию. И хотя в СКР возбудили уголовное дело, она уверена – страшную историю пытаются замять.

«Мой бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нашей общей пятилетней дочери. Я незамедлительно обратилась в Следственный комитет Дагестана. Предоставила следователям все доказательства и переписки его неадекватного поведения», – говорит испуганная мать.

Следователи сразу же возбудили уголовное дело. По данным ведомства, речь идет о пункте «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). За такое грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Делом занялись следователи, но женщина боится, что дело закроют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интересно и то, что, по данным СК, девочка по решению суда (после развода родителей) жила у отца. Следователи собираются выяснить и это обстоятельство. Расследуют как положено: назначили экспертизы, с девочкой работают психологи, идут допросы лиц, которые знают о ситуации в семье.

Впрочем, мать пятилетней девочки уверена – дело пытаются замять на местном уровне. Мол, отца в СИЗО не отправили, отпустили с допуском в интернет, отдали телефон. А родственники фигуранта, уверяет женщина, через третьих лиц пытаются с ней договориться:

«11 дней назад мою маленькую, пятилетнюю дочь опросил квалифицированный психолог и все подтвердил. 9 дней назад я добровольно прошла полиграф. Вместо того, чтобы арестовать этого человека, местный следственный отдел города Махачкалы отпустил его на свободу. Ему вернули телефон, он спокойно сидит в соцсетях. Более того, материалы дела незаконно утекли к его родственники. Его родственники прекрасно знают о его вине, но чтобы не пала пелена позора на их род, они пытаются очернить меня. Они предлагали мне деньги через третьих лиц, предлагали изменить статью».

При этом мать недовольна, что никто за все это время не интересовался, как чувствует себя ее дочь. Она заявила, что дело пытаются быстро закрыть.

«Мой ребенок и, возможно, какие-либо другие дети находятся в опасности, пока этот человек на свободе», – негодует мать.

Бастрыкин потребовал доклад о деле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, отмазаться, если отец и правда виновен, вряд ли удастся. Утром 24 июня за дело взялся федеральный Следком. Глава ведомства поручил доложить ему обо всех подробностях.

«По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Супруну А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СКР.

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