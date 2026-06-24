«Надо подумать, как увековечить его имя»: глава Ингушетии предложил сохранить память о мальчике, объединившем Кавказ

Восьмилетнего мальчика искали более 20 тысяч людей. Фото: соцсети правительство РИ

Восемь дней тысячи людей из разных регионов искали восьмилетнего мальчика из Карабулака, который 15 июня бросился в реку Сунжа, чтобы спасти тонущего друга. Тело ребёнка нашли 22 июня. Проводить маленького героя в последний путь пришли тысячи человек, а в последующие дни делегации из соседних республик приезжали, чтобы выразить соболезнования родным и близким погибшего и поддержать их.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех, кто участвовал в поисках: спасателей, волонтёров, врачей, неравнодушных людей из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, с Урала, из Москвы, Краснодарского края и даже из-за рубежа.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Фото: стоп-кадр видео соцсети главы РИ

«Эти дни показали, что в самых сложных обстоятельствах мы способны быть единым целым. Рядом с нами работали специалисты и добровольцы из самых разных регионов. И я видел главное: независимо от национальности, веры и места проживания, все действовали как одна команда, плечом к плечу, в ледяной воде и в очень тяжёлых условиях», – сказал глава республики.

Также Махмуд-Али Калиматов предложил увековечить имя ребенка.

«Надо продумать, как увековечить имя мальчика. Потому что его поступок стал для всех нас символом мужества, внутренней силы и человеческого достоинства. Память о нем должна остаться с нами как напоминание о том, какими мы можем быть, когда остаёмся людьми», – говорит Махмуд-Али Калиматов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соцсетях уже появилось предложение объявить 15 июня Днём единства Кавказа. В день, когда мальчик исчез, тысячи людей забыли о границах и прошлых разногласиях. Они вместе искали, молились, поддерживали друг друга и показали, что на Кавказе умеют объединяться, когда случается беда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маленький большой герой: в Ингушетии тысячи людей пришли попрощаться с мальчиком, который утонул, спасая друга

Узнал о беде и остался: киргизский путешественник проехал на велосипеде 4,5 тысячи км и остановился ради поисков пропавшего ребенка в Ингушетии

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru