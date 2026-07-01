По обеспечению топливом экстренные службы в приоритете. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной Осетии ситуация с топливом, как и в других регионах, остаётся напряжённой. Выходы из сложившейся ситуации обсудили на совещании в правительстве республики.

Что с бензином в РСО-Алания

Топливный кризис в России начал нарастать весной 2026 года. Основные причины: удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, плановые ремонты на НПЗ и логистические сбои. В результате дефицит топлива охватил десятки регионов, а цены на бензин обновили исторические максимумы. На некоторых заправках стоимость АИ-95 превысила 100 рублей за литр, а в отдельных регионах достигла 140 рублей.

Первыми ограничения ввели в Крыму и Севастополе, затем в Краснодарском крае, Ростовской области и других южных регионах. К середине июня проблема добралась до Северного Кавказа. Дагестан, Ингушетия, Чечня и Северная Осетия оказались в зоне риска - своего производства бензина у них нет, а поставки из других регионов могут задерживаться.

«Ажиотаж приводит к образованию очередей на заправках, а также к увеличению стоимости топлива. Хочу особо обратить внимание: решения об ограничениях на продажу не должны приниматься самостоятельно хозяевами автозаправочных станций. Если АЗС начнут сами поднимать цены на топливо или ограничивать продажи, мы будем вынуждены принимать соответствующие меры», - говорит глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

АЗС, которые будут сами поднимать цены, попадут в поле зрения властей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Есть ли бензин в Северной Осетии в июле 2026

В республике, как и везде на юге, возникли перебои с топливом на АЗС. Министр ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев провёл совещание с представителями федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых компаний. Темой стал ход поставок нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка.

В Северной Осетии введен комплекс мер, направленных на предотвращение ажиотажного спроса и обеспечение стабильной работы рынка.

«Для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Также вводятся единые требования по отпуску топлива, ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы», - говорит министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания Тимур Караев.

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