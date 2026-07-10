Сейчас девиз «Работайте, братья!» знает каждый сотрудник силовых структур Дагестана. 10 июля 2016 года легендарную фразу произнес простой лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, став символом мужества и достоинства. В 10 годовщину гибели героя «КП-Северный Кавказ» вспоминает его историю.
«”Работайте, братья!” – эта фраза стала общенациональным символом героизма, мужества и беззаветного служения Родине», – заявил врио главы Дагестана Федор Щукин.
Магомед Нурбагандов родился в селении Урахи Сергокалинского района Дагестана 9 января 1985 года. Школу закончил с золотой медалью, после – отучился на отлично в Дагестанском государственном университете Махачкалы.
Его целью было служить родине и, получив юридическое образование, он устроился юристконсультом в отдел вневедомственной охраны МВД в Махачкале.
Магомед не забывал о корнях, регулярно навещая родные края, он встречался с семьей. Так было и теплым днем 9 июля, когда семья выбралась на ночевку в лес недалеко от села Сергокала.
По трагической случайности неподалеку засела одна из террористических группировок, подчиняющихся ИГИЛ*. На рассвете 10 июля несколько боевиков наткнулись на палатку.
«Мы разбудили их. Их было пятеро: один на улице и четверо спали в палатке. Мы вытащили их, завязали руки», – рассказывал на допросе террорист Артур Бекболатов – позже он стал оператором легендарного видео.
Боевики не знали жалости ни к кому. Когда один из них пнул маленького мальчика, двоюродного брата Магомеда, за него вступился старший – Абдулрашид. Террористы тут же расстреляли его.
Остальных поставили на колени со связанными руками. Когда у Магомеда нашли удостоверение сотрудника полиции, глаза радикалов загорелись. Включив камеру, они заставляли его отречься от присяги и призвать коллег бросать службу в правоохранительных органах. Но Нурбагандов до последнего сохранял мужество и без капли страха на лице сказал в камеру:
«Работайте, братья. Почему нет? Че говорить-то?».
После сказанного герой не прожил и 30 секунд – его расстреляли. А видеозапись зверств загрузили на один из экстремистских сайтов, расчетливо вырезав легендарную фразу.
Полную историю произошедшего в тот день узнали только спустя два месяца, когда силовики устроили облавы на участников банды в Махачкале и Избербаше. Главаря группировки и его подельников ликвидировали. В памяти телефона предводителя бандитов нашли полное видео – так стало известно о подвиге Нурбагандова.
В ходе спецопераций удалось задержать двоих участников нападения – Азиза Джамалудинова и Артура Бекболатова (оператора). Первого приговорили к 17 годам колонии, а второго – к пожизненному заключению.
Героическое видео произвело сильнейшее влияние на общество. Люди восхищались, а силовики пообещали брать пример с мужественного сотрудника Росгвардии. Посмертно Магомеда Нурбагандова признали Героем России.
«Но мне очень хотелось пожать вам руку и поблагодарить за такого сына. Он - настоящий герой, потому что не каждый под угрозой расстрела останется верным присяге, долгу и народу», – обратился Владимир Путин к родителям Магомеда Нурбагандова.
Напротив школы, где учился Нурбагандов, установили мемориал, а в 2022 году в лицее №2 поставили парту, посвященную Магомеду. Сейчас за ней сидят отличники, победители конкурсов и олимпиад, а также выдающиеся спортсмены. А в 2026 году слова Магомеда Нурбагандова внесли в новые единые учебники по русскому языку и литературе.
* запрещенная на территории РФ террористическая организация
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