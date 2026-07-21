«Будем называть имена в мечетях»: в Ингушетии хотят публично стыдить тех, кто сбрасывает отходы в Сунжу

Река Сунжа превратилась в настоящую свалку. Фото: стоп-кадр видео idris_musakhadziev

В Генеральную прокуратуру России обратился адвокат и общественный деятель Магомед Беков с просьбой провести проверку по фактам сброса канализационных стоков в реку Сунжу. Поводом для обращения послужила трагедия, вскрывшая страшную правду о состоянии главной реки страны башен и гор.

В июне 2026 года весь Кавказ сплотился в поисках восьмилетнего мальчика из Карабулака, который бросился в реку, спасать тонувшего друга. «КП-Северный Кавказ» следила за поисками, мы пошагово восстановили историю происходящего, рассказали, как восемь дней почти 25 тысяч человек из Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии и других регионов прочёсывали реку. Они с раннего утра до глубокой темноты стояли в ледяной воде по горло, ныряли и обшаривали дно руками.

Но вместо мальчика они находили ужасающие вещи. Река оказалась завалена мусором: ветки, пластиковые бутылки, бытовые отходы, кости и кожа животных в мешках. Волонтёры разгребали целые заторы и мусорные плотины.

«В этой реке, наверное, целая таблица Менделеева. Вонь, смрад. Отходы, фекалии, грязные вещи. Я больше чем уверен, что это не первый день происходит. Представьте, ребёнок купается, а здесь чего только нету», – говорил участник поисков Руслан Мальгасов.

Поиски ребенка длились восемь дней и вскрыли настоящую экологическую катастрофу. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Но самым страшным оказался не мусор. Выяснилось, что жители домов вдоль Сунжи годами сбрасывали канализацию прямо в реку. Вода, в которой волонтёры проводили часы, оказалась инфицированной. Из-за этого у участников поисков начались серьезные проблемы со здоровьем. Только по официальным данным более 100 человек обратились за помощью к медикам, дежурившим на месте проведения поисков. У многих выявили проблемы: высыпания, зуд, температура, гнойные раны, боли в почках – последствия длительного пребывания в грязной воде.

После этого общественники забили тревогу. Адвокат Магомед Беков направил запрос в Генпрокуратуру. Он потребовал проверить факты сброса нечистот и принять меры.

«Сунжа – не сточная канава. Это река, которую используют для водоснабжения и отдыха. Систематическое нарушение экологических норм не может оставаться без реакции», – заявил Беков.

Правительство республики тоже не осталось в стороне. С 1 августа на реке Сунжа начнётся масштабная рейдовая работа с участием волонтёров, общественников и проверкой каждого канализационного стока.

«К тем, кто продолжает сбрасывать отходы в реку, намерены применять самые жёсткие меры – вплоть до публичного оглашения имён в мечетях. На этой реке выросло не одно поколение сунженцев. Здесь купались, ловили рыбу, проводили летние вечера семьями. Сегодня река оказалась на грани экологической катастрофы», – рассказали в правительстве республики.

Имена тех, кто сбрасывает отходы в реку, хотят публично оглашать в мечетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На первый взгляд всё складывается как надо. Уже и субботник прошёл, с берегов Сунжи вынесли 700 мешков мусора. Вроде бы реку спасают, виновных ищут. Но есть одно «но». Проблемы с Сунжой не вчера начались. Это не единичный случай, а давняя и хроническая беда. В 2024 году из-за сброса неочищенных стоков в реке массово гибла рыба. Тогда экологи били тревогу: «Река, которая должна быть источником жизни, стала местом массового убийства».

А в 2023 году Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде Сунжи в районе сбросов водоканалов Магаса и Троицкого. Прокуратура годами находила нарушения – то строительный мусор в водоохранной зоне, то навалы грунта прямо у реки. Проблема была, о ней знали, но по-настоящему заметили её только тогда, когда она коснулась каждого.

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