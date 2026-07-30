47 домов сливали отходы в Сунжу: после гибели маленького героя Хизира в Ингушетии ищут тех, кто годами отравлял реку

Гибель ребенка вскрыла экологическую катастрофу на реке Сунжа. Фото: соцсети администрации г. Сунжи

В Ингушетии продолжаются рейды по выявлению несанкционированных сбросов сточных вод в реку Сунжу. Об этой проблеме во весь голос заговорили в июне 2026 года, когда произошли трагические события, о которых подробно писала «КП-Северный Кавказ». Тогда весь Кавказ сплотился в поисках восьмилетнего мальчика из Карабулака, который бросился в Сунжу, чтобы спасти тонувшего друга, и его унесло течением. Почти 25 тысяч человек восемь дней прочёсывали реку. Они с утра до позднего вечера стояли в ледяной воде по горло, ныряли, обшаривали дно руками.

Волонтерам пришлось работать в ужасных условиях - река оказалась завалена мусором. Вскрылась и другая серьезная проблема - жители стоящих вдоль берега домов сбрасывали канализацию прямо в реку. Вода, в которой добровольцы проводили часы, оказалась инфицированной. Только по официальным данным, более ста человек обратились за медицинской помощью.

За 8 дней поиска ребенка волонтеры прочесали всю реку. Фото: МЧС России по РИ

После трагедии общественники забили тревогу. Адвокат Магомед Беков направил запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить факты сброса нечистот и принять меры.

В свою очередь власти организовали субботники и масштабные проверки домовладений. На сегодняшний день выявлено 47 случаев незаконных сбросов, в том числе 19 прямых канализационных стоков. Материалы направлены в компетентные органы, а некоторые жители, не дожидаясь штрафов, начали устранять нарушения.

«Многие зачастую не знают, что существует ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Это не только штраф, но и возмещение экологического ущерба, который может составлять несколько миллионов рублей», - рассказали в городской администрации.

А с 1 августа на Сунже начнётся масштабная рейдовая работа с участием волонтёров и общественников. Каждый канализационный сток проверят. К нарушителям обещают применять самые жёсткие меры, вплоть до публичного оглашения имён в мечетях. В городе также планируется строительство очистного сооружения, которое должно снизить нагрузку на реку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал, что республика направит в МЧС России ходатайство о посмертном награждении восьмилетнего героя за проявленное мужество при спасении людей.

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