Гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отпустили под подписку о невыезде

Александр Бондаренко. Фото: regiongaz.ru

В СМИ появилась информация о том, что фигуранта уголовного дела и гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Александра Бондаренко отпустили из-под домашнего ареста. Источник stav.kp.ru подтвердил сведения и уточнил, что мужчина будет находиться в Ставрополе и даже ходить на работу.

Бондаренко задержали на рабочем месте 28 июня по подозрению присвоении служебного имущества. Следствие полагает, что мужчина причастен к махинациям с транспортом "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Фигурант в феврале 2019 года увеличил пробег служебного «Ленд Крузер 200», из-за чего его цена резко уменьшилась. Затем гендиректор продал машину за 890 тысяч рублей, а впоследствии он оказался у его отца. По предварительным данным, организации нанесен ущерб в 1,5 млн рублей.

Еще в конце 2020 года следствие возбудило уголовное дело против подчиненных Бондаренко. Их уличили в коммерческом подкупе. Директор одной организации дал бывшему замдиректору по оперативному учету газопотребления Павлу Гридневу взятку в 200 тысяч рублей. Посредником стал бывший исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания» Сергей Харьков. После возбуждения уголовного дела мужчин уволили.

Бондаренко остается на своем посту, который он занял еще в феврале 2019 года. В газовой отрасли мужчина работает более 20 лет, начинал с юридического отдела в "Тамбовоблгаз".