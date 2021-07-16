"Помогите, мы в рабстве": в ящике помидоров со Ставрополья нашли странную записку

Недавно в регионе из рабства сбежал местный житель. Фото: социальные сети

Тревожную записку обнаружила жительница Новосибирска, которая купила ящик помидоров к себе на дачу. Семья спокойно обедала и ела овощи, когда на дне коробки увидели записку. На ней черным фломастером было написано: "Помогите, мы в рабстве".

По словам женщины, сначала она подумала, что это розыгрыш. Но потом посмотрела, что производитель - ставропольская фирма, а жительница Новосибирска слышала, что были инциденты трудового рабства в регионе.

Она сообщила в полицию, сотрудники передали информацию в Ставропольский край. Теперь полиция проверяет эту информацию. Отметим, что почти все истории рабов начинаются одинаково: человеку обещают работу с хорошим заработком и условиями и, когда тот соглашается, у него отнимают документы и заставляют трудиться за кусок хлеба. Попытки бегства жестко пресекаются хозяевами и люди годами считаются, в лучшем случае, без вести пропавшими.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, которому удалось спастись из трудового рабства. У него отобрали документы и постоянно избивали, едва ли кормили. Из плена его вызволили активисты, которым вступили в борьбу с преступной "крышей".

Многие случаи рабства происходят именно в Дагестане. Семейная пара тоже оказалась в плену, их просто купили. История та же - супруги польстились на хорошую работу с хорошей зарплатой. К счастью, им удалось сбежать.

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