Один погибший и оторванная нога: жесткое ДТП в Ставрополе попало на видео

Фото: стоп-кадр видео с места событий

30 июля 2021 года в Ставрополе на пересечении улиц Доваторцев и 45 Параллель произошло крупное ДТП. По предварительным данным, женщина-водитель стала виновницей столкновения с четырьмя машинами и скутеристом, а после наехала на пешехода.

Очевидцы стали публиковать видео с места происшествия, которые разлетелись по всем социальным сетям. На место происшествия прибыла карета скорой помощи и полиция. Известно, что скутеристу оторвало ногу, его отправили в больницу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера госпитализирован, пешеход скончался на месте ДТП, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство уже начало проверку по факту аварии. Сотрудники прокуратуры установят причины и все обстоятельства произошедшего, чтобы понять степень вины каждого участника ДТП. На место происшествия выехал и.о. прокурора Промышленного района Ставрополя.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Предполагаемая виновница аварии задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В апреле 2021 года в Ставропольском крае произошло страшное ДТП, в котором погибли пять детей. Информация о страшной аварии на 535 км трассы Р-216 в районе села Ямки Грачевского района поступила в МЧС около 16:30 по мск - КамАЗ буквально раздавил микроавтобус «Мерседес-Спринтер», в котором детская баскетбольная команда из Волгограда направлялась на соревнования в Черкесск.

По данным минздрава Ставропольского края, в результате аварии погибли 5 спортсменок (первоначальная цифра в 6 человек не подтвердилась - по некоторым данным, одного ребенка удалось реанимировать).

Пострадали 4 взрослых - двое родителей, водитель и тренер Татьяна Шахматова. Она помогала вытаскивать своих воспитанниц из искореженного автобуса. Ее дочка тоже получила серьезные травмы. Всего пострадали 14 школьниц 2008-2010 года рождения.

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