Фермер сознался в том, что сделал из ставропольца раба и чуть не убил

Дмитрий из Ставрополя три месяца провел в рабстве. Фото: Елена БЕРГ

Следственные органы Калмыкии завершили расследование дела о рабстве, которое было возбуждено в мае 2021 года после серии публикаций в «Комсомольской правде - Северный Кавказ» и ряде других СМИ. В ближайшее время на скамье подсудимых окажется 30-летний фермер из Яшкульского района, который на протяжении трех месяцев силой удерживал жителя Ставрополя Дмитрия Бурцева, а при попытке бегства едва не убил.

Напомним, на ферму 45-летний ставрополец попал в январе 2021 года. У Дмитрия не было постоянной работы по причине инвалдидности. Жить приходилось на пенсию пожилой мамы и, когда ему предложили стать пастухом, он согласился.

- Обещали золотые горы: проживание, питание, хорошую зарплату. Я и купился. Поехал в Калмыкию на заработки, - рассказывал в беседе с «КП-Северный Кавказ» Бурцев.

Хозяин фермы, представившийся Магомедом, забрал у новичка паспорт и телефон. Обещал вернуть позже, но уже вскоре Дмитрию стало понятно, что никто ничего не вернет. Работа была не сложной, но условий человеческих не было: спать приходилось в сарае, кормили скудно.

Не получив от фермера ни копейки, пастух решился на побег. В первый раз ушел не далеко, его догнали, избили и вернули назад, пригрозив, что при следующей попытке «будет хуже». «Хозяин» не обманул. В марте Дмитрий снова рискнул. На этот раз хозяин догнал своего «раба» на машине. Сбил, переехал, а после стал добивать ногами. Когда на Дмитрии не осталось живого места, Магомед со словами «Подыхай здесь» уехал.

Какое-то время ставрополец был без сознания, а когда пришел - пополз. Больше суток искалеченный человек полз вдоль дороги. Проезжающие мимо не обращали на него никакого внимания. Спустя время остановилась «легковушка», водитель вызвал «скорую» и Дмитрия увезли в Астрахань. Три дня он провел в реанимации - у него были раздроблены кости таза, сломаны ноги и ребра. Когда пришел в себя, попросил сообщить маме, что жив.

Сейчас за Дмитрием ухаживает его пожилая мама. Фото: Елена БЕРГ

Врачи позвонили ей в Ставрополь и в полицию.Там начали проверку, а после того, как историю Дмитрия обнародовало движение против рабства «Альтернатива» и СМИ, собственную проверку организовало и Следственное управление СКР по Калмыкии по результатам которой было заведено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

В том, что дело дойдет до суда Дмитрий и его мама очень сомневались. Привлечь к ответственности современных рабовладельцев удается крайне редко, как правило не хватает улик. В данном случае - повезло. Во время следствия фермер-рабовладелец сознался в содеянном.

Фермер сознался в том, что удерживал ставропольца насильно. Фото: СУ СКР по Калмыкии

- Благодаря грамотно спланированным и выполненным следственным действиям, проведением сложных судебных экспертиз, вина обвиняемого была полностью доказана. Впоследствии, под давлением полученных доказательств, обвиняемый признался в совершении указанного преступления и дал изобличающие себя показания об обстоятельствах совершенного преступления, которые также подтвердили допрошенные очевидцы, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Калмыкии.

В ведомстве отметили, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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