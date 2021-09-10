В пяти регионах в День трезвости запретят продажу алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День трезвости ежегодно отмечается в России 11 сентября. В этот день в ряде регионов решили отказаться от продажи спиртных напитков. Будут ли продавать алкоголь 11 сентября 2021 года в Ставропольском крае?

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», алкоголь в этот день не смогут приобрести жители всего пяти регионов: Калининградской, Саратовской, Иркутской, Кемеровской областей и Удмуртии. Ставрополье не вошло в число регионов, где принято решение о запрете продажи спиртосодержащих напитков.

К слову, ранее специалисты Ставропольского краевого клинического наркодиспансера рассказали о том, что ставропольцы предпочитают крепкий алкоголь. Такой тип употребления алкоголя называется «северным».

- Наше население предпочитает употреблять крепкие напитки, крепостью 40 градусов и выше, самогон, например. Такой тип употребления алкоголя считают «северным» (есть и «южный», когда предпочитают слабый алкоголь - вино, сидр и так далее), и это большая проблема, так как крепкие напитки быстро вызывают привыкание к постоянному поступлению алкоголя в организм и формированию зависимости, - рассказала сайту stav.kp.ru Наталья Быкова, заведующая организационно-методическим консультативным отделом краевого наркодиспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Ставропольского края.

Тем не менее, Ставрополье не входит в число регионов, где наблюдается высокий процент алкоголиков. За последние три года в крае на 10% снизилось число больных алкоголизмом.

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