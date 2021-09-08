Как простой ставропольский колхозный бригадир стал миллионером?

Труженики Григорополисской хотят одного - чтобы колхоз "Россия" сохранился и процветал. Фото: Виталий КЛИМОВ

Колхоз «Россия» продолжает находиться в центре внимания не только жителей станицы Григорополисской, для которой это — градообразующее предприятие, многолетний кормилец и налогоплательщик, но и всего Ставропольского края. На недавней «прямой линии» происходящее в кооперативе прокомментировал губернатор региона Владимир Владимиров.

- Люди незаконно торгуют зерном, получают деньги, заключают какие-то кредиты. Давайте любой придет и будет сбоку припеку распоряжаться народным имуществом. Что нам с ним делать, как на это смотреть? Только с точки зрения закона, - заявил Владимир Владимиров.

И закон в Григорополисской начинает торжествовать. Незаконно избранный председатель колхоза Александр Гринев — под арестом на 2 месяца. Ему вменяют в вину тайное хищение имущества в особо крупном размере. По данным следствия, с 2020 года по 7 июля 2021 года он вносил в документы заниженные показатели сбора гороха, что позволило похитить 911 тонн урожая. Ущерб колхозу следствие оценило в 15 млн рублей. В рамках расследования дела задержана и главный бухгалтер «России». Не исключено, что это задержание - не последнее, поскольку Гринев действовал в составе организованной группы по предварительному сговору. Следствие допрашивает и других членов бригады Гринева, которые могут быть замешаны в афере.

Обвинения, предъявленные Гриневу, могут пролить свет и на происхождение имущества простого бригадира. Согласно выпискам Росреестра, которые есть в распоряжении редакции, на конец августа 2021 года, Александр Гринев имел в собственности: автомобиль Mercedes ml 63, УАЗ 315195, многочисленные земельные участки, жилой дом в Григорополисской, два дома в Армавире. На его супругу, обычную учительницу, оформлены квартира в центре Ставрополя, квартира в Москве на проспекте Вернадского. В общем, имущества — на многие миллионы рублей. Разбираться, что еще и на кого оформлено и каковы источники происхождения этого богатства, предстоит следствию.

Следователи внимательно изучают и видеоролики, распространенные в Instagram и youtube, на которых запечатлено задержания бригадира Гринева при поддержке «ОМОН». Вызывать силовое подкрепление следователям пришлось потому, что толпа разгоряченных молодых людей не давала им проводить свою работу — их просто не пускали на территорию домовладения Гринева. Спецназ, надо сказать, сработал предельно корректно и абсолютно законно, оттеснив бушующих людей. Гринева вывели из дома под градом нецензурных оскорблений в адрес силовиков. По этому факту Новоалександровский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК возбудил уголовное дело по статье 294 УК РФ - «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела». Фигурантам может грозить до 6 месяцев ареста. Кроме того, следствие сейчас устанавливает и тех, кто оскорблял сотрудников Росгвардии при исполнении.

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