Ставрополец-экстрасенс пообещал открыть тайны мироздания за 10 миллионов рублей

Автор книг писал Путину, но к его словам не прислушались. Фото: объявление продавца на Avito

На популярной платформе объявлений житель Буденновска выставил объявление о продаже двух книг. Однако это не простое чтиво, а исторический феномен: мужчина утверждает, что раскрыл совершенно все тайны бытия, строение мира живых и мира мертвых. За открытие правды он потребовал 10 миллионов рублей.

По словам продавца и автора книг, в комплект входит так называемая Новая Библия "от самого Творца, Доктор Kummar", а также свежее дополнение "Черновик Творца". Мужчина утверждает, что он экстрасенс, а вся правда ему открылась при "считывании" информации из земного ядра.

- Я много уже писал, про это все в Кремль, но меня Путин и так далее, причислили к сектантам! Ну не мудрено, я же хотел, чтобы они раскошелились, для народа! Цена дорогая, да, но на мой взгляд, это не так! (орфография автора сохранена), - пишет продавец.

Экстрасенс обещает, что совершенно любой человек может из его книг узнать об устройстве бытия: кто его создал, по каким причинам и законам, что такое душа, как поживают мертвые предки и т.д.

Мужчина утверждает, что имеет особый дар

Отметим, средняя цена квартиры в Буденновске - 2 миллиона рублей. Поэтому потенциальный покупатель должен будет сделать выбор: приобрести уникальные книги или купить пять квартир.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другой удивительной находке на Avito. Житель Кисловодска опубликовал объявление о продаже необычного перстня-печати. Он заверил, что реликвия способна избавить от бесплодия того, кто верит в его волшебную силу. А стоит оно всего 1,7 миллиона рублей.

А в Невинномысске решили продать двухкомнатную квартиру по цене пяти замков Аллы Пугачевой. В пересчете - 500 миллионов рублей. Площадь квартиры на третьем этаже - 45,6 квадратных метров (квадрат, получается, стоит более 10 млн). Дом панельный. Вид из окна - на двор, есть балкон.

- В зале дизайнерские обои, спальня покрашена водоэмульсионной краской, в коридоре имеются антресоли для хранения вещей. В спальне - кладовка, - пишет Эмилия, продавец жилья.

"Комсомолка" посчитала, кто может позволить себе такое жилье. Подробнее в нашем материале.

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