Главе комитета Ставропольского края по госзакупкам предъявлено обвинение

Александр Абалешев

Председателю комитета Ставропольского края по госзакупкам Александру Абалешеву предъявили обвинение по делу о превышении полномочий. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в суде.

- Должностное лицо неоднократно находило нарушения законодательства в заявке ООО "ИНЭ-Интерсервис" на строительство Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Решение комитета не менялось даже после вмешательства УФАС по Ставропольскому краю, - рассказал источник издания.

В апреле 2019 года Абалешев лично встретился с представителем компании и потребовал организацию от участия в розыгрыше другого госконтракта. Но фирма, несмотря на это, выиграла тендер Минстроя Ставропольского края.

- Действия Абалешева привели к затягиванию начала работ и срыву их поэтапного выполнения. В итоге деньги, выделенные на реализацию национального проекта "Здравоохранение", не были освоены. Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий". Обвинение уже утверждено прокурором и передано в Промышленный районный суд, - сообщает источник "КП-Ставрополь".

Согласно официальной информации с сайта, Абалешев продолжает возглавлять комитет.

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