"Я похоронил ее дважды": выживший на Эльбрусе альпинист рассказал, как на его руках умирала жена

Нестеровы не были профессиональными спортсменами и долго готовились к восхождению. Фото: социальные сети

Один из выживших альпинистов, которые 23 сентября застряли на Эльбрусе в пургу, рассказал о личной трагедии. Жена Артема Нестерова замерзла на его руках, пока он безуспешно пытался ее спасти.

35-летний Нестеров вместе с супругой приехали из Санкт-Петербурга, чтобы покорить Эльбрус. Вместе с ними в группе было 19 человек с двумя гидами. Они отправились на вершину, когда пурга их застала врасплох.

Артем с ужасом вспоминает те три часа, когда его возлюбленная умирала буквально у него на руках. Один из гидов решил, что женщина в снегу уже мертва, и ушел спасать остальных. Но оказалось, что она не могла двигаться из-за холода.

- Я похоронил жену дважды. Антон (инструктор) взял на себя роль Бога и решил, кого можно спасать, кого - нет. Он оставил мою жену, сказав, что она умерла. Даже пульс не проверил. Я потом ее нашел, был с ней, - рассказывает альпинист.

Школьный учитель, художник, онколог: погибшим туристам не было и 40 лет...

Артем пытался согреть жену, растирал ей ноги и руки. Она долго сопротивлялась холоду, но ослабела и могла только кричать от боли. Мужчине оставалось только говорить, как он любит ее, и ждать спасателей.

Нестеровы не были профессионалами и долго решались на восхождение. Они физически подготавливались к знаменательному событию: регулярно занимались спортом, полностью отказались от алкоголя, правильно питались и т.д. Но это не спасло их от снежной бури.

Об этом сообщает MK.RU.

ТРАГЕДИЯ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

23 сентября 2021 года на Эльбрусе застряла группа из 19 альпинистов, которая попросила о помощи из-за ухудшения погоды. УМЧС по Кабардино-Балкарии сообщило, что спасателям приходится проводить поисковую операция в тяжелейших метеоусловиях. Дело в том, что работы осложняют шквалистый ветер до 40 метров в секунду, температура минус 20 и низкая видимость - до одного метра). Вместе с туристами находятся два специалиста - Илья Чуйков и Антон Никифоров.

В тот день погибло пять человек - мужчины и женщины, которым даже не исполнилось сорока лет. Они работали врачами и педагогами.

Правоохранители уже арестовали директора частной фирмы «Elbrus.guide» Дениса Алимова на месяц и 28 суток. Именно его кампания организовала туристический поход и наняла гидов для восхождения. Он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания на этой счет.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование в самом разгаре.

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