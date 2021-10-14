Итоги выборов главы Дагестана 14 октября 2021 года: Сергей Меликов избавился от приставки «врио»

Сергей Меликов избран главой Дагестана. Фото: пресс-служба Главы РД.

В Дагестане депутаты Народного Собрания избрали нового руководителя республики. Большинство парламентариев проголосовали за Сергея Меликова, который ранее был назначен временно исполняющим главы республики.

Помимо Сергея Меликова, на пост главы Дагестана были выдвинуты еще две кандидатуры: член избиркома Самир Абдулхаликов (КПРФ) и зампредседатель Народного Собрания Камил Давдиев («Справедливая Россия — За правду»).

Депутаты проголосовали за Меликова. Фото: скриншот трансляции.

- 82 голоса - за Сергея Меликова, - заявил глава счетной комиссии. - Меликов Сергей Алимович избран главой РД.

Его оппоненты получили всего по два голоса.

Избранного главу республики Сергея Меликова прибыли поздравить руководители соседних республик, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, а также первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Напомним, в октябре 2020 года после отставки Владимира Васильева новым руководителем Дагестана с приставкой «врио» был назначен генерал-полковник Сергей Меликов. Меликова прочили на должность главы РД еще в 2017 году после ухода Рамазана Абдулатипова. Но тогда власть отдали в руки более опытному Васильеву.

Сергей Меликов родился в Московской области. По национальности - лезгин. До вступления в должность он успел побывать военным, полпредом и сенатором от Ставропольского края.

С полной биографией избранного главы Дагестана можно ознакомиться здесь.

Государственные награды нового главы Дагестана

1999 год - орден "За военные заслуги".

2008 год - орден Почета.

2014 год - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами.

2015 год - орден Александра Невского.

2018 год - орден Мужества.

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