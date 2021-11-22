Семья пациентки, погибшей на столе пластического хирурга, за 2,5 млн смирилась со смертью

Мадина Байрамукова. Фото: _marusmed_

Пятигорский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела против хирурга Мадины Байрамуковой, которую обвиняли в смерти пациентки на липосакции. Врачи и родственники погибшей помирились, передает источник "КП-Ставрополь".

В феврале 2021 года 54-летняя пациентка записалась на "тумесцентную липосакцию" в пятигорской клинике "Марусмед". Операцию проводила Байрамукова - единственный специалист и гендиректор фирмы, более известная как "Доктор Ботокс".

- Потерпевшей убирали лишний вес с помощью мезодиссолюции в зоне живота. Пациенту вводят под кожу раствор, расщепляющий жир на местах. Как правило, его используют при проблемах в зоне живота, ягодиц и бедер, - объяснил собеседник издания.

20 марта в ходе приема женщине резко стало плохо. Байрамукова, следуя инструкциям, вызвала "Скорую" и сама стала реанимировать женщину. Медики еще в клинике констатировали, что пациентка умерла. Судмедэкспертиза установила, что она скончалась от анафилактического шока. Против хирурга возбудили уголовное дело.

Источники "КП-Ставрополь" поясняли, что у препарата, который вводили пациентке, много противопоказаний. Перед операцией пациентка должна была пройти узкопрофильных специалистов: терапевта, кардиолога, невролога, аллерголога. В случае с погибшей в Пятигорске этого не сделали.

- Кроме того, хотя и у Байрамуковой было разрешение на проведение пластической хирургии в стационаре, у "Марусмеда" соответствующей лицензии не было. То есть, в теории, Байрамукова могла осуществлять такую медицинскую деятельность в других местах, но не в своей клинике, - рассказывал один из собеседников издания.

Анафилактический шок был вызван ошибкой в соотношении препаратов в растворе. Байрамукова вдвое превысила дозу лидокаина. Сначала хирургу инкриминировали статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Но позже состав преступления изменился, обвиняемой вменяли причинение смерти по неосторожности.

В сентябре дело поступило в суд, но уже через два месяца, после трех судебных заседаний, производство было прекращено в связи с примирением сторон.

- Обвиняемая и потерпевшие - семья пациентки - помирились. Байрамукова возместила им материальный и моральный ущерб в 2,5 млн рублей. Сейчас они к ней претензий не имеют, - сообщил источник "КП-Ставрополь" в суде.

Согласно активности "Доктора Ботокс" в сети, она возвращается в медицину. Ранее женщину знали как эксперта в области косметологии и пластической хирургии. Врач говорила в СМИ о "волшебной пользе ботокса" и критиковала звезд. К примеру, Байрамуковой не понравилась грудь Эвелины Бледанс. Актриса, когда узнала о комментарии, назвала ее "непонятным хирургом".

Когда врач сама оказалась в центре внимания, она заявила о травли в сети.

- Все, что происходит в соцсетях, в высшей мере отвратительно и направлено на подавление меня как личности. Уничтожения моего Я. Но неужели кто-то может подумать, что есть для меня более суровый палач, чем моя совесть? А она [совесть - Пр.] спокойна, - заявила она.

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