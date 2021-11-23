Это не конец: дело о гибели пациентки на липосакции, закрытое за компенсацию в 2,5 млн, хотят возобновить

Мадина Байрамукова - пластический хирург, известная в сети как "Доктор Ботокс"

Появился новый поворот в истории Мадины Байрамуковой - пластического хирурга из Пятигорска, у которой на липосакции умерла пациентка. После прекращения дела за примирением сторон стало известно о возможном возобновлении процесса. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал осведомленный источник.

В марте 2021 года 54-летняя пациентка пришла в пятигорскую клинику "Марусмед" на "тумесцентную липосакцию". Во время операции женщине резко стало плохо. Следуя инструкции, Байрамукова вызвала медиков и начала реанимировать пострадавшую. Прибывшие на место специалисты "Скорой" констатировали смерть женщины. Согласно выводам судмедэксперта, она скончалась от анафилактического шока.

- Потерпевшей убирали лишний вес с помощью мезодиссолюции в зоне живота. Пациенту вводят под кожу раствор, расщепляющий жир на местах. Как правило, его используют при проблемах в зоне живота, ягодиц и бедер, - пояснил один из источников "КП-Ставрополь".

У препарата, который вводили погибшей, много противопоказаний. Перед его применением пациенту надо пройти ряд узкопрофильных специалистов и сдать анализы. Потерпевшая этого не сделала. Кроме того, у клиники Байрамуковой, в которой она была гендиректором и единственным врачом, нет лицензии на проведение пластической хирургии в стационаре - хотя у самого хирурга соответствующая аккредитация была. Иными словами, липосакцию она могла проводить в другой организации, у которой есть разрешительный документ, но не у себя.

Смерть же наступила из-за ошибки в соотношении препаратов в растворе. Источник "КП-Ставрополь" рассказал, что Мадина Байрамукова вдвое превысила дозу лидокаина.

Поначалу хирургу, известной в сети как "Доктор Ботокс", вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. Но в сентябре в Пятигорский городской суд дело поступило с измененной статьей - ей инкриминировали причинение смерти по неосторожности.

После трех заседаний дело прекратили в связи с примирением сторон, о чем свидетельствуют данные ГАС "Правосудие". Информированный источник "КП-Ставрополь" сообщил, что обвиняемая заплатила потерпевшим материальную и моральную компенсацию в 2,5 млн рублей и сейчас они к ней претензий не имеют. "Доктор Ботокс" поделилась в соцсетях, что возвращается в медицину, и показала, сколько людей ее поддержало: "Сообщений больше, чем на день рождения". Но собеседники "Комсомольской правды" поделились, что решение о прекращении не окончательное.

- Постановление уже оспорил гособвинитель. Жалоба была подана несколько дней назад, - пояснил он.

Если дело вернут в суд, Байрамуковой грозит лишение свободы до трех лет. Дополнительным наказанием может стать запрет на осуществление определенной деятельности в течение нескольких лет.

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