Организатору смертельного тура на Эльбрус продлили арест до 23 декабря

Под флагами его турагентства и в сопровождении нанятых им гидов группа из 16 туристов совершила трагическое восхождение на Эльбрус

Организатор трагического восхождения на Эльбрус 23 сентября 2021 года остается в СИЗО. Срок ареста директору частной фирмы «Elbrus.guide» Денису Алимову продлен до 23 декабря 2021 года. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал адвокат бизнесмена Алексей Прокофьев.

Собеседник пояснил, что решение было принято Нальчикским городском судом еще 18 ноября. И срок ареста фактически продлен на месяц, поскольку ранее защитой была подана апелляция об изменении даты его окончания - с 26 ноября на 23 число того же месяца. По словам адвоката, они заметили неточность в первоначальном решении суда.

Денис Алимов, организатор рокового тура. Фото: Вконтакте

Дениса Алимова обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» (статья 238 УК РФ). Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, из-за грубого промаха в расчетах погодных условий группа из 16 туристов и 4 гидов фирмы «Elbrus.guide» 23 сентября попала в снежный плен на высоте 5300 метров. Эльбрус, как говорят альпинисты, ошибок не прощает. Тем более, что все участники тура, за исключением инструкторов, были любителями.

Пятеро замерзли насмерть - учитель, врач, юрист, художник и мать-одиночка, которым не было и 40 лет.

Школьный учитель, художник, онколог: погибшим туристам не было и 40 лет...

Когда «КП» стала разбираться, как идет подготовка смельчаков к смертельно опасному восхождению, выяснилось, что медицинских справок никто не требует и 12-недельный план тренировок можно закрыть, вообще не занимаясь.

А самое интересное, что всю ответственность организатор тура сложил на плечи самих же туристов. Прямо в соглашении, какое погибшие заключили с клубом «Elbrus guide» (ИП Алимов Денис Васильевич), так и сказано, что личный ущерб принимается на страх и риск клиента, и вы отказываетесь от судебного преследования организаторов. Если погибните или покалечитесь, то только из-за «вашей личной небрежности, низкой физподготовки или сил природы».

За 38 тысяч рублей - всего ИП заработал с этого похода не меньше 700 тысяч, участнику обещали заселение в гостиницу в Терсколе, размещение в теплом приюте на высоте 3,9 км, акклиматизацию и обучение азам альпинизма, снаряжение группы (веревки, буры, GPS-навигатор и спутниковый телефон у гида-лидера). А в финале - вручение свидетельства о восхождении - бумажки с печатью о том, что, мол, «здесь был Вася». Комплект! В котором не хватает пустяка - гарантии безопасности...

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