Фермеру, державшему в рабстве мужчину из Ставрополя, ограничили свободу на год

Суд огласил приговор фермеру, который три месяца держал в рабстве жителя Ставрополя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Калмыкии поставил точку в деле 30-летнего фермера, который три месяца держал в рабстве, а при попытке бегства едва не убил 45-летнего Дмитрия Бурцева из Ставрополя. Мужчина, который жестоко избивал пастуха, отделался легким наказанием - суд разрешил ему остаться дома. За незаконное лишения человека свободы рабовладельца приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

Свою вину фермер признал полностью. Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками регионального следственного управления выполнен комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Калмыкии. - Допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены судебные экспертизы. Вину обвиняемый признал полностью, сотрудничал со следствием.

Дмитрию Бурцеву предстоит долгая реабилитация. Фото: Елена БЕРГ

Напомним, на ферму в Калмыкии ставрополец попал в январе 2021 года. Постоянной работы у Дмитрия Бурцева не было по причине инвалидности. Жил он с мамой на ее небольшую пенсию, поэтому с удовольствием согласился на работу пастухом, где сулили хороший заработок и крышу над головой.

- Обещали золотые горы: проживание, питание, хорошую зарплату. Я и купился. Поехал в Калмыкию на заработки, - рассказывал в беседе с «КП-Северный Кавказ» Бурцев.

На деле все оказалось иначе. Хозяин забрал у ставропольца паспорт и телефон и описал фронт работы. Дмитрий должен был пасти небольшое стадо и выполнять другие нехитрые поручения по хозяйству. За любую провинность - били. Спать приходилось в сарае, питаться - в лучшем случае объедками с хозяйского стола.

Когда стало понятно, что платить за работу никто не собирается, Дмитрий решился на побег. Уйти далеко не удалось, хозяин догнал его, жестоко избил и пригрозил, что при очередной попытке сбежать «будет хуже». В марте пастух снова решил бежать. Он смог пройти более 30 километров и его снова настиг фермер. Догнал на машине, сбил, переехал, а после стал добивать ногами. Когда на Дмитрии не осталось живого места, фермер со словами «Подыхай здесь» уехал.

Некоторое время ставрополец был без сознания. Когда очнулся, стал ползти. Почти сутки искалеченный мужчина полз до автодороги, где его заметил проезжающий мимо автолюбитель. Водитель вызвал «скорую» и дождался приезда медиков.

В астраханской больнице Дмитрия прооперировали. Оказалось, что у него раздроблены кости таза, сломаны ноги и ребра. Три дня он провел в реанимации. Когда пришел в себя, попросил сообщить маме, что жив.

Врачи позвонили в Ставрополь и сообщили о пациенте в полицию. К делу подключились волонтеры общественного движения против рабства «Альтернатива». После публикации в СМИ проверку организовало и Следственное управление СКР по Калмыкии. В отношении фермера было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

За мужчиной ухаживает мама-пенсионерка. Фото: Елена БЕРГ

В больнице Бурцев провел больше месяца. На собранные волонтерами деньгами его удалось доставить домой на спецтранспорте. За Дмитрием ухаживает его мама-пенсионерка. Сам мужчина, побывавший в рабстве, пока еще не ходит.

- У него и железные спицы после операции в конечностях, и семь ребер сломано. Удивляюсь, как еще органы внутренние уцелели. Не знаю, встанет ли вообще, - рассказала корреспонденту «КП» мама Дмитрия Татьяна Александровна.

Общественники из «Альтернативы» продолжают поддерживать семью Бурцевых и намерены помочь Дмитрию отсудить у фермера компенсацию на реабилитацию.

- Он остаётся на попечении пенсионерки матери, которой едва хватало денег на еду. Мы решили устроить сбор для этой семьи и отправили им сумму, - сообщил представитель «Альтернативы». - Мы будем помогать в дальнейшем отсудить у бывшего хозяина компенсацию, чтобы Дмитрий смог пройти полноценную реабилитацию.

К слову, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.

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