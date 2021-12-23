Экс-мэр Пятигорска может избежать тюрьмы за должностные преступления

Льва Травнева выводят из зала заседания. Рядом - его адвокат Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Все стороны уголовного дела в отношении экс-мэра Пятигорска Льва Травнева обжаловали приговор. Это следует из данных, опубликованных на ГАС "Правосудие".

Травнев не общался с журналистами Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

- Мой доверитель и мы, его защитники, обжаловали приговор в части признания Льва Травнева виновным в трех эпизодов обвинения. В поданных нами апелляционных жалобах мы просим судебную коллегию изменить приговор именно в части признания Травнева виновным. Мы убеждены, что в действиях Травнева нет состава преступления, предусмотренный второй частью статьи 286 УК РФ. В части эпизода, по которому наш доверитель оправдан, мы просим приговор оставить без изменения. Нам поступила копия апелляционного представления прокурора, из которого следует, что гособвинитель не согласен с приговором и требует полной отмены решения судьи Ленинского районного суда Ставрополя, а также направления уголовного дела в тот же суд, но в ином составе, - пояснил корреспонденту "КП-Ставрополь" адвокат Травнева Петрос Иерусалимский.

Жалобы приняты к рассмотрению. Сейчас стороны формулируют свои апелляционные требования.

30 ноября 2021 года Льву Травневу, обвиняемому в превышении должностных полномочий, зачитали приговор. Сначала суд удовлетворил ходатайство гособвинителя по отмене одного эпизода из-за истечения срока давности, затем - оправдал еще по одному. Речь идет о строительстве 136-квартирного дома на улице Первомайской в Пятигорске. Ранее на этой земле стояла теплица "Зеленстроя", но в итоге администрация предоставила участок застройщику. Считалось, что это решение нанесло городскому бюджету ущерб, но свидетели, которых оказалось больше двух десятков, уверяли об обратном. Кроме того, у следствия были вопросы по поводу того, как были организованы торги за участок. Но суд установил, что все было проведено в соответствии с законом, и оправдал Травнева по этому эпизоду.

По остальным эпизодам, связанным с автосалоном и развлекательным центром, возведенных в охраняемых природных местах, экс-мэр Пятигорска признан виновным. Травнева приговорили к трем годам колонии общего режима, лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет и принудили возместить экологический ущерб.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Приговор не вступит в силу, пока не будет принято решение по апелляционным жалобам.

Отметим, что срок в колонии общего режима для Травнева сократился до полугода из-за того, что с начала следствия он находится под стражей. Даже если суд не удовлетворит жалобу защиты, за время рассмотрения срок уменьшится до минимума либо совсем закончится. Если же гособвинителю удастся убедить, что дело надо пересмотреть - экс-мэру грозит до семи лет тюрьмы, которые ранее для него запрашивали.

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