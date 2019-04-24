2019-04-24T12:15:47+03:00
Общество

После ареста Арашуковых в Карачаево-Черкесии сменили начальника Следственного управления

Им стал Михаил Ламонов
Дмитрий МАЙОРОВ
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Исполняющим обязанности нового руководителя Следственного управления Следственного комитета России по КЧР назначен генерал-майор юстиции Михаил Ламонов.

Накануне вечером в Карачаево-Черкесии разом задержали трех крупных силовиков — бывшего первого заместителя главы СУ СКР по КЧР Казбека Булатова, руководителя регионального Центра по борьбе с экстремизмом Тимура Бетуганова, а также старшего следователя СУ СКР Андрея Филиппова.

Михаил Ламонов ранее работал в Главном Следственном управлении СКР по СКФО. В 2011 году он был назначен руководителем контрольно-криминалистического управления окружного главка, а через некоторое время стал заместителем руководителя ГСУ СКР по СКФО.

Прежний и.о. главы СУ СКР по Карачаево-Черкесии полковник юстиции Арсен Езаов отправлен на пенсию. В конце февраля в его кабинете представители федеральных силовых структур провели обыск, который был связан с задержанием и возбуждением уголовных дел в отношении Рауля Арашукова и его сына, члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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