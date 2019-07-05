Омбудсмен Кузнецова: «На теле малышки буквально нет живого места»

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-05T15:12:21+03:00

Детский Омбудсмен сообщила, что девочку переведут в Москву, в клинику Рошаля. Фото: кадр видео/ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что родители девочки бесследно исчезли

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомменитровала резонансную историю истерзанной собственной тёти семилетней девочки в Ингушетии. По словам детского омбудсмена, ведомства Ингушетии ждёт ряд проверок — накажут всех, кто забыл про ребёнка.

— На девочке буквально нет живого места. Раны различных периодов, то есть били её не один раз. Взрослый, который был рядом не является официальным предствителем или опекуном. Около года не отправлялись никакие документы, а также запросы по поводу поиска родителей, — сообщила Кузнецова.

По словам омбудсмена, мать и отец пострадавшей девочки бесследно исчезли.

— На данный момент неизвестно местонахождение ни мамы, ни папы. Более того, непонятно, на каком основании она находилась рядом с судимым человеком — тётя была осуждена по статье «нанесение тяжкого вреда здоровью». Сейчас возбуждено дело по той же статье, но с более серьёзными отягчающими обстоятельствами. Тем временем, мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы проверить всю цепочку бездействий в отношении ребёнка, — резюмировала детский омбудсмен.

Напомним, что, по эксклюзивным данным «КП - Северный Кавказ», полицейским всё-таки удалось разыскать мать пострадавшей. Выяснилось, что женщина отказалась от девочки ради счастья в другой семье. И снова вышла замуж. Поиски отца продолжаются.

По словам Кузнецовой, вопрос транспортировки тяжёлой пациентки в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля уже решён — девочку перевезут в Москву рейсом в 18:40.

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ИСТОЧНИК KP.RU