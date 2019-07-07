Москалькова подняла тему закона о домашнем насилии после случая с девочкой в Ингушетии

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-07T09:54:15+03:00

Случай в Ингушетии стал поводом вернуться к теме законопроекта о домашнем насилии, до сих пор не принятого в России

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История зверски избитой девочки в Ингушетии родной тетей затронула Уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову. Омбудсмен заявила, что будет всячески способствовать скорейшему принятию закона о противодействии насилию в семье.

- Мы все, наше гражданское общество в очередной раз столкнулись с вопиющим проявлением того безобразного явления, которое называется "семейное насилие", - заявила Москалькова. Она пообещала взять на контроль ситуацию и всеми способами ускорить принятие закона о домашнем насилии.

Москалькова и раньше продвигала закон о профилактике домашнего насилия. Во время работы в Госдуме ее вариант законопроекта был отклонен. Но в конце 2018 года в парламенте сообщили о завершающих этапах работы над проектом закона. Планируется введение охранного ордера – когда виновным в домашнем насилии запрещают приближаться к жертвам.

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ИСТОЧНИК KP.RU