Хулигана, задавившего в Дагестане пешехода, арестовали
За смертельную аварию в Махачкале на 2 месяца арестовали скандально известного "уличного беспредельщика" Махмуда Иманалиева. Меру пресечения на время расследования уголовного дела избрал Кировский районный суд. Об этом рассказали в МВД Дагестана.
Напомним, что прославившийся бешеной ездой блогер попал в ДТП на проспекте Акушинского 12 августа после 9 часов вечера. На своей тонированной "Приоре" на сумасшедшей скорости лихач насмерть сбил 19-летнего парня.
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Известный автоблогер и "уличный беспредельщик" из Дагестана насмерть сбил 19-летнего парня
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ИСТОЧНИК KP.RU