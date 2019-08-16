Хулигана, задавившего в Дагестане пешехода, арестовали

СЕГОДНЯ 19:29 2019-08-16T19:29:47+03:00

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За смертельную аварию в Махачкале на 2 месяца арестовали скандально известного "уличного беспредельщика" Махмуда Иманалиева. Меру пресечения на время расследования уголовного дела избрал Кировский районный суд. Об этом рассказали в МВД Дагестана.

Напомним, что прославившийся бешеной ездой блогер попал в ДТП на проспекте Акушинского 12 августа после 9 часов вечера. На своей тонированной "Приоре" на сумасшедшей скорости лихач насмерть сбил 19-летнего парня.

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Известный автоблогер и "уличный беспредельщик" из Дагестана насмерть сбил 19-летнего парня

Лихач на тонированной "Приоре" прославился игрой в "шашки" и нахальным нарушением ПДД [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU