Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву
Во Владикавказе 27 сентября проходят похороны 22-летней Регины Гагиевой. Напомним, на прошлой неделе бывший муж девушки ворвался к ней на работу, нанес десять ножевых ранений и скрылся.
Почти неделю врачи боролись за жизнь Регины. За судьбой девушки следили тысячи жителей Северной Осетии в надежде, что она поправится и придет в себя.
Однако чуда не случилось. В ночь на 25 сентября в реанимации республиканской больницы девушка умерла.
Сегодня, 27 сентября, попрощаться с Региной пришли близкие и незнакомые ей люди. По сведениям информационного источника, многим на похоронах становилось плохо, пришлось даже вызвать скорую помощь.
У погибшей остался трехлетний сын, сейчас он живет с родителями бывшего супруга Регины. По словам сестры Гагиевой, семья девушки планирует в ближайшее время решить этот вопрос – забрать ребенка в дом матери.
ИСТОЧНИК KP.RU