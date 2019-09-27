2019-09-27T17:06:53+03:00
Общество

Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву

Многим на похоронах становилось плохо, вызывали скорую помощь
Ася АСРЯН
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У погибшей остался трехлетний сын, сейчас он живет с родителями бывшего супругаУ погибшей остался трехлетний сын, сейчас он живет с родителями бывшего супруга
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Во Владикавказе 27 сентября проходят похороны 22-летней Регины Гагиевой. Напомним, на прошлой неделе бывший муж девушки ворвался к ней на работу, нанес десять ножевых ранений и скрылся.

Почти неделю врачи боролись за жизнь Регины. За судьбой девушки следили тысячи жителей Северной Осетии в надежде, что она поправится и придет в себя.

Однако чуда не случилось. В ночь на 25 сентября в реанимации республиканской больницы девушка умерла.

Сегодня, 27 сентября, попрощаться с Региной пришли близкие и незнакомые ей люди. По сведениям информационного источника, многим на похоронах становилось плохо, пришлось даже вызвать скорую помощь.

У погибшей остался трехлетний сын, сейчас он живет с родителями бывшего супруга Регины. По словам сестры Гагиевой, семья девушки планирует в ближайшее время решить этот вопрос – забрать ребенка в дом матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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