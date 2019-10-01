2019-10-01T13:57:18+03:00
Спорт

«То, что он сделал — потрясает»: Американский боец резко изменил мнение о Нурмагомедове

Легковес Кевин Ли потрясён навыками дагестанского спортсмена
Андрей ЗОБОВ
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Давний поклонник таланта Тони Фергюсона признал, что победить Хабиба американец вряд ли сумеетДавний поклонник таланта Тони Фергюсона признал, что победить Хабиба американец вряд ли сумеет
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Бывший претендент на пояс UFC в лёгком весе Кевин Ли резко изменил мнение о Хабибе Нурмагомедове после последнего боя дагестанца с Дастином Порье. Ли всегда считал чемпиона переоценённым спортсменом и был уверен, что Тони Фергюсон с лёгкостью одолеет россиянина.

— Люди знают, что меня непросто впечатлить, но то, что он сделал [в бою с Порье] — потрясает, — приводит слова легковеса MMAJunkle. — После такого боя я понял, какую работу мне нужно проделать, чтобы достичь подобного уровня. Проснувшись с утра пораньше, я буквально прыгнул в машину и помчал в Монреаль тренироваться.

Ли, проигравший в 2017 году Тони Фергюсону в бою за право стать временным обладателем пояса в лёгком весе, всегда считал американца сильнейшим легковесом. Однако, после просмотра поединка Хабиба с Порье, его мнение резко изменилось.

— Если бы вы меня спросили о шансах Тони до боя Хабиба с Порье, то я бы сказал, что Тони победит с вероятностью 90%. Но когда я это увидел, увидел всё, что Хабиб сделал с Порье...считаю, что Тони будет очень сложно победить Хабиба, — резюмировал Ли.

Напомним, что именно Фергюсона считают главным претендентом на право стать следующим соперником непобедимого дагестанца. Американец предлагал сопернику встретиться уже в декабре, однако менеджер чемпиона заявил, что в следующий раз Хабиб выйдет в октагон только в марте-апреле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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