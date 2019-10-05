2019-10-05T13:03:55+03:00
Происшествия

Чеченцу, на которого разгневался Кадыров, вынесли приговор

Муслим Джамбеков стал виновником смертельного ДТП на Gelenvagen
Андрей ЗОБОВ
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Муслим Джамбеков недавно освободился, отсидев 9 лет за разбойное нападение. Фото: кадр видеоМуслим Джамбеков недавно освободился, отсидев 9 лет за разбойное нападение. Фото: кадр видео
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Чеченец Муслим Джамбеков, попавший под гнев главы республики Рамзана Кадырова получил 2,5 года колонии. Мужчина стал виновником аварии на своём Gelenvagen — по его вине погибли женщина и ребёнок. После этого он скрылся с места преступления и прятался, пока сам чеченский лидер не обратился к нему с гневной речью. На следующий день преступник пришёл в полицию с повинной.

— Виновник аварии на Можайском шоссе в Москве приговорён к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Также он лишён прав на аналогичный срок, — сообщили в пресс-службе Кунцевского районного суда.

Прокурор требовал для подозреваемого гораздо более строгого приговора — 4 лет колонии. Но суд учёл, что Джамбеков выплатил семье погибших компенсацию в размере 1,3 миллионов рублей. Кроме того, у чеченца остались двое детей и беременная жена.

Фото с места аварии с «Гелендвагеном»

Фото с места аварии с «Гелендвагеном»

Напомним, что трагедия случилась в марте. Осуждённый протаранил «Ниву» на своём Mercedes Benz. В авто сидела семья Роменковых: отец, мать и их несовершеннолетняя дочь. В тот день Роман Роменков потерял супругу и любимую девочку. Они погибли мгновенно.

Джамбеков, сидевший за рулём Gelenvagen, отделался небольшими травмами. Его забрала «Скорая», но по пути в больницу чеченец загадочным образом исчез. Он скрывался, пока на него не обрушился сам Рамзан Кадыров, который назвал его «трусом, позором рода и народа» и пообещал найти во что бы то ни стало.

Фонд Кадырова, к слову, тоже поучаствовал в судьбе семьи Роменковых — главе семейства выплатили 600 тысяч рублей на новое авто. Однако сам Роман до сих пор безутешен. Мужчина бросил работу водителя и перебивается случайными заработками, чтобы обеспечить оставшуюся без матери младшую дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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