"Чеченский Халк" сильнее раздул "базуки" Терешина к бою с известным фриком
Кирилл Терешин, или "Синтоловый качок", упорно готовится к бою с "Монголом". Чтобы победить, он привлек к своим тренировкам даже Асхаба Тамаева - "Чеченского Халка". Видео с подготовки спортсмен выложил у себя на странице в Instagram.
- Начали стабильные тренировки. И вы также занимайтесь спортом, - сказал Тамаев и подытожил. - Скоро вообще разрыв будет!
Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?
Напомним, раньше у "Синтолового качка" и "Чеченского Халка" были трудные взаимоотношения. "Руки-Базуки" дерзко прошелся по личности уроженца Чечни, но при личной встречи блогеры помирились.
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Теперь в знак дружбы Тамаев готовит Терешина к трудному бою - к бою за подписчиков. Фрик встретится с другим фриком, дата поединка скоро станет известна.
Тамаев и Терешин - тренер и подопечный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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