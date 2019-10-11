2019-10-11T10:59:02+03:00
Общество

"Чеченский Халк" сильнее раздул "базуки" Терешина к бою с известным фриком

Асхаб Тамаев для этого приехал специально в Москву
Варвара АНТОНОВА
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"Чеченский Халк" сильнее раздул "базуки" Терешина к бою с известным фриком"Чеченский Халк" сильнее раздул "базуки" Терешина к бою с известным фрикомФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, или "Синтоловый качок", упорно готовится к бою с "Монголом". Чтобы победить, он привлек к своим тренировкам даже Асхаба Тамаева - "Чеченского Халка". Видео с подготовки спортсмен выложил у себя на странице в Instagram.

- Начали стабильные тренировки. И вы также занимайтесь спортом, - сказал Тамаев и подытожил. - Скоро вообще разрыв будет!

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Напомним, раньше у "Синтолового качка" и "Чеченского Халка" были трудные взаимоотношения. "Руки-Базуки" дерзко прошелся по личности уроженца Чечни, но при личной встречи блогеры помирились.

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Теперь в знак дружбы Тамаев готовит Терешина к трудному бою - к бою за подписчиков. Фрик встретится с другим фриком, дата поединка скоро станет известна.

Тамаев и Терешин - тренер и подопечный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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