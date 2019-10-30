2019-10-30T12:29:02+03:00
Общество

После скандала в Дагестане в Госдуме предложили сажать в тюрьму за принуждение к аборту

Инициативу предложили общественники и представители церкви
Ася АСРЯН
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На Северном Кавказе женщинам нередко приходится делать аборт под давлением родныхНа Северном Кавказе женщинам нередко приходится делать аборт под давлением родныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Недавно сеть шокировала новость о том, как житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав, что она ждет девочку. Муж кричал, что женился на ней ради сына, так как от предыдущего брака у него уже есть две дочки. «Нормальные женщины рожают сыновей! Вот у Тимати родился сын, чем я хуже» — упрекал он супругу.

— Девушка рассказала, что муж поднимал на нее руку, когда она была беременной. Даже умудрился ударить ее по животу, угрожая, что если не сделает аборт, «то вскроет пузо и вытащит ребенка». На следующий день он отвез ее в клинику, ждал под дверью, пока ей сделают аборт, —поделилась директор центра защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» Евгения Величкина.

19-летняя девушка сбежала от мужа в махачкалинский кризисный центр. Сотрудницы были вынуждены прятать несчастную, собирали деньги, чтобы отправить ее в другой регион. Но на днях агрессивный муж ворвался в махачкалинский кризисный центр «Теплый дом на горе». В сети появилось видео, где видно, как высокий мужчина в черном капюшоне, не доверяя сотруднице приюта, проходит в помещение, разгуливает по квартире.

«Как забрали, так и отдайте ее», — обращается он к дежурной по центру. А после начинает заглядывать в комнаты, чтобы найти сбежавшую жену.

После этой скандальной истории депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за принуждение к совершению аборта. Инициативу поддержали народные избранники фракции «Единая Россия» Николай Земцов и Владимир Крупенников, а также представители церкви.

Как показывает практика, на Северном Кавказе женщинам нередко приходится делать аборт под давлением родных. Порой на операцию будущую мать толкает муж, шантажируя разрывом отношений.

Часто играет роль и фактор финансовой зависимости женщины от человека, который угрожает лишить ее каких-либо благ в случае отказа от аборта. Отдельные кавказцы не хотят рождения малыша и применяют физическое или психологическое насилие, заставляя сделать аборт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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