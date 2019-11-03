Иномарку, на которой скрывались убийцы братьев Эльджаркиевых, перепутали

СЕГОДНЯ 01:28 2019-11-03T01:28:20+03:00

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Раннее «Комсомолка» сообщала, что подозреваемый в убийстве братьев Эльджаркиевых бросил свою машину у станции московского метро «Университет». Речь шла о черном BMW. Позже эту машину нашли следователи.

После проверки оперативников выяснилось, что обнаруженная иномарка не имеет отношения к громкому происшествию. Правоохранители нашли владельца автомобиля. Он и рассказал, что его машину никто не угонял, иномарка в преступных целях не использовалась. После чего машину вернули хозяину.

Напомним, что предполагаемым преступникам удалось сбежать из Москвы. Уже задействованы подразделения транспортной полиции. Правоохранители проверяют ж/д и автовокзалы, частные автоперевозчики. На федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД. Продолжается поиск злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU