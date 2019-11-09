Ставропольский судья, снятый с голой женщиной, оспорил лишение себя привилегий

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-09T12:38:04+03:00

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Бывший председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров не согласен с решением Квалификационной коллеги краевого суда, лишившей его профессионального статуса. Напомним, Макаров оказался в центре скандала после того, как в сеть попало видео, где он на своем "Мерседесе" заезжает на одну из заправок в Краснодарском крае. Из машины вместе с Макаровым выходит голая женщина, которая направляется в магазин на заправке, чтобы купить бутылку воды. Все это время Макаров снимает ее на смартфон. Поначалу судья отрицал, что на видео - он, но позже все же признался. И объяснил ситуацию тем, что якобы подобрал голосовавшую на трассе женщину из жалости к ней, а на телефон ее снимал - чтобы никто не подумал, что она к нему домогалась.

После скандала Макаров подал в отставку, ее приняли. Но Квалифколлегия судей решила, что поведение Макарова была недостойным судейской мантии и лишила его профстатуса, а вместе с ним - и всех привилегий. Теперь жалобу судьи рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU