2019-12-18T12:27:06+03:00
Происшествия

Бывшему главе дагестанского ОМС продлили арест на два месяца

Чиновник пробудет по стражей до 17 февраля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Магомед СулеймановМагомед Сулейманов
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Верховный суд Дагестана оставил под стражей бывшего руководителя территориального фонда ОМС по Дагестану Магомеда Сулейманова. Мужчину обвиняют в создании преступного сообщества, передает пресс-служба суда.

- Мера пресечения обвиняемому неоднократно продлевалась, в последний раз - 15 ноября постановлением Верховного Суда Дагестана на один месяц (до 17 декабря 2019 года). Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей Сулейманова. Верховный суд Дагестана (...) продлил срок содержания подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 февраля 2020 года, - сказано в пресс-релизе суда.

Задержание коррумпированного директора ФОМС Дагестана Магомеда Сулейманова.

Напомним, Сулейманова задержали 17 августа 2018 года. Как уверяет следствие, в 2010 году чиновник создал преступное сообщество, которое похитило 210 миллионов рублей из средств фонда. По поддельным документам, участники ОПС брали деньги на оказание медицинских услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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