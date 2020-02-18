2020-02-18T16:27:19+03:00
Общество

На Ставрополье жители Георгиевска подготовили петицию в поддержку Максима Клетина

Губернатор Ставрополья назначил временно исполняющего обязанности главы Георгиевского округа
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм Максим КлетинФото: Инстаграм Максим КлетинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На сайте онлайн-кампаний Change.org георгиевцы разместили петицию в защиту главы администрации города Максима Клетина. В обращении говорится, что на политика в последнее время «льется много грязи» и ему необходима поддержка:

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством?

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- При нем наши станицы и любимый город получили новое дыхание. Стал развиваться спорт, появились красивые скверы и аллеи. Ремонтируются годами забытые и важные для людей объекты: стадионы, дома культуры. Он абсолютно открытый, доступный и по - человечески простой человек. У него хорошая семья и он воспитывает маленькую дочь, которая как мы знаем, уже боится ходить в школу из-за того, что на ее папу льют грязь, - говорится в документе.

Напомним, скандал, связанный с фигурой Клетина начался еще в декабре 2019 года. Тогда в сеть попало видео, на котором человек, как две капли воды похожий на градоначальника, называет себя «приличной принцессой» и утверждает, что в прошлом был «большим преступником». По Георгиевску тем временем неизвестные расклеили фото обнаженного мэра.

Позже Следственный комитет по краю заявил, что ходатайствует перед судом об отстранении от должности главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. В этот же вечер губернатор региона написал на своей странице в Инстаграм:

- Я принял решение отстранить главу Георгиевского городского округа от занимаемой должности на время проведения следствия и назначить исполняющим обязанности главы Жанну Александровну Донец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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