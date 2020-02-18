Мэр Георгиевска до сих пор не отстранен от должности

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:26:47+03:00

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье жители Георгиевска подготовили петицию в поддержку Клетина

Изменить размер текста: A A

Нашумевший вопрос об отстранении мэра Георгиевска Максима Клети дума города планирует рассмотреть 26 февраля. Об этом информирует NewsTracker со ссылкой на собственный источник в представительном органе.

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством? 00:00 00:00

Напомним, «КП-Северный Кавказ» уже писала, что губернатор заявил на своей странице в Инстаграме, что принял решение отстранить от занимаемой должности мэра Георгиевского округа Максима Клетина на время проведения следствия.

Такое решение Владимир Владимиров принял после того, как у правоохранительных органов появились основания полагать, что Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела.

Однако за отстранение политика от должности еще должна проголосовать дума городского округа.

Как рассказал собственный источник журналисту NewsTracker, Максим Клетин на сегодняшний день, пока дума не проголосует, он легитимный глава, он не отстранен. Он просто ушел на больничный. Клетин своим распоряжением назначил заместителя.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье жители Георгиевска подготовили петицию в поддержку Максима Клетина.

ИСТОЧНИК KP.RU