2020-02-18T16:26:47+03:00
Общество

Мэр Георгиевска до сих пор не отстранен от должности

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье жители Георгиевска подготовили петицию в поддержку Клетина
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Нашумевший вопрос об отстранении мэра Георгиевска Максима Клети дума города планирует рассмотреть 26 февраля. Об этом информирует NewsTracker со ссылкой на собственный источник в представительном органе.

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством?

00:00
00:00

Напомним, «КП-Северный Кавказ» уже писала, что губернатор заявил на своей странице в Инстаграме, что принял решение отстранить от занимаемой должности мэра Георгиевского округа Максима Клетина на время проведения следствия.

Такое решение Владимир Владимиров принял после того, как у правоохранительных органов появились основания полагать, что Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела.

Однако за отстранение политика от должности еще должна проголосовать дума городского округа.

Как рассказал собственный источник журналисту NewsTracker, Максим Клетин на сегодняшний день, пока дума не проголосует, он легитимный глава, он не отстранен. Он просто ушел на больничный. Клетин своим распоряжением назначил заместителя.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье жители Георгиевска подготовили петицию в поддержку Максима Клетина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе у молочного комбината нашли продукты с антибиотиками
На Ставрополье пропал воспитанник школы-интерната
На пресс-секретаря МЧС Ставрополья завели дело за сообщение о теракте
Мэр Георгиевска до сих пор не отстранен от должности
На Ставрополье работодатели перестанут оплачивать больничные листы
Кредитный портфель ВТБ в СКФО вырос более чем на 20%
На Ставрополье жители Георгиевска подготовили петицию в поддержку Максима Клетина
На Ставрополье назначили исполняющего обязанности главы Георгиевского городского округа
Видео: в Дагестане посвятили песню Рамзану Кадырову
Стая из дюжины агрессивных собак кошмарит жителей Минвод
На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 «Суперграч»
Беженка из Дагестана, ставшая женой магната, показала дочь
Стали известны подробности о матери, выбросившей младенца в окно
На Ставрополье МВД проверяет информацию об избиении женщины следователем
На Ставрополье мать родила дома ребенка и выбросила в окно
На Ставрополье ревнивый мужчина зарезал сожителя бывшей жены
В Дагестане начальник тыла ОМВД присвоил 23 тысячи литров дизтоплива
Следователи займутся нападением на врача, оскорбившего пациента в КЧР