Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:49:09+03:00

Подросток несколько раз ранила родственницу. От полученных травм она скончалась на месте

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Накануне следователь направил ходатайство о заключении 14-летней школьницы под стражу. 20 февраля стало известно, что суд избрал для малолетней злоумышленницы меру пресечения.

Тогда мы идем к вам: ставропольская школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке 00:00 00:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала историю жительницы Кисловодска, которую подозревают в убийстве своей бабушки. Так, 13 февраля между 59-летней женщиной и ее внучкой произошла ссора. Бабушке не понравилось, как школьница убралась в доме.

В адрес внучки посыпались замечания, а в сторону пенсионерки – удары ножом. Подросток несколько раз ранила родственницу. От полученных травм она скончалась на месте.

Тем временем, жительница Буденновска рассказала, как спасла новорожденную девочку, которую мать выбросила в окно. Свидетелем той жуткой истории стала Наталья Буслова. Услышав нечто похожее на плач младенца, женщина выглянула на улицу и увидела странный сверток. Испуганная ставропольчанка сразу же выбежала во двор.

На земле лежал завёрнутый в полотенце младенец. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, женщина занесла кричащую малютку в дом и вызвала скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU