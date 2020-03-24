В Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T13:16:50+03:00

Напомним, что С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горе-доктор ответит сразу по двум статьям: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность»

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Вопиющий случай, происшедший на Ставрополье, продолжает дополняться новыми подробностями.

Коронавирус в Ставрополе на 24 марта: на главного инфекциониста края завели уголовное дело 00:00 00:00

Так, вчера, 23 марта СКР России по краю возбудил уголовные дела против главного внештатного инфекциониста Минздрава Ирины Санниковой.

Так, после выздоровления горе-доктор ответит сразу по двум статьям: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

В тот же день главного инфекциониста региона лишили статуса:

— Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, — сообщили в краевом Минздраве в ответ на вопрос о нынешнем статусе Санниковой.

Напомним, что С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции.

А 17 марта почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Рентген легких показал двустороннюю пневмонию. Только тогда врач призналась, что была в Испании. Предварительный тест показал у нее коронавирус. На следующий день медики бросились проверять всех находившихся с ней в контакте — сотрудников больниц, минздрава и прочих ведомств. За 7 дней Санникова успела пообщаться почти с 1 тысячей человек!

ИСТОЧНИК KP.RU