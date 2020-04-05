Кадыров о коронавирусе: «Наступила эпоха очищения»

5 Апр 2020 2020-04-05T00:32:25+03:00

Чеченский лидер считает, что сейчас идёт борьба за выживание народов и национальностей [видео]

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал текущий исторический момент «эпохой очищения». Политик считает, что сегодня ведётся борьба за выживание народов. И обратился с пламенной речью к чеченцам.

— Для нашего народа наступила эпоха очищения. Очищения духовного и физического, — пишет Кадров в соцсетях. — Эта эпоха покажет всему миру, что из себя представляет наш чеченский народ сегодня, в дни наступления глобальной заразы. Способен ли маленький, но легендарный этнос к борьбе за выживание?

"Эпоха очищения" наступила в Чечне.Видео: личная страница Рамзана Кадырова

Кадыров призывает народ бороться до последнего и всецело придерживаться строгих условий режима самоизоляции, введённого на территории республики. Напомним, что в Чечне нельзя выходить из дома с 20:00 до 8 часов утра. А в остальное время — только по уважительной причине.

— Мы не только уверено и безоговорочно победим этот злосчастный вирус, — пишет чеченский лидер, — мы докажем, что в этой неравной борьбе побеждает лишь тот, кто искренне молится всевышнему. А после проявляет твёрдость в единстве и стойкости, заботится о чистоте своих рук, лиц, домов, городов и сердец!

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ИСТОЧНИК KP.RU