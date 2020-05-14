Глава UFC: «Грустно слышать о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова»

14 Май 2020 2020-05-14T03:41:36+03:00

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«Чувствую себя отлично, со мной все хорошо!» - уверял Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля, когда его госпитализировали с подозрением на пневмонию. А теперь он находится в Москве и его состоянии оценивается как тяжелое. По некоторым данным, отец и тренер прославленного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова впал в кому.

- Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии, - написал в Instagram президент UFC Дана Уайт. - Абдулманап Нурмагомедов - настоящий мастер боевых искусств, придерживающийся принципов гордости, чести, уважения. Эти же ценности он привил и своему сыну, чемпиону мира Хабибу, с которым он находился рядом на протяжении всей его карьеры. Мои мысли сейчас с Абдулманапом, в тот момент, когда он продолжает сражаться, и всей семьей Нурмагомедовых.

Нашел добрые слова для Абдулманапа и Конор Макгрегор, который раньше не упускал возможности оскорбить тренера и его сына.

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов входит в Книгу рекордов России как тренер, воспитавший наибольшее числов чемпионов мира по боевому самбо - 18. Первым из них стал его младший брат Нурмагомед Нурмагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU