2020-05-15T02:09:07+03:00
Политика

Из восьми кандидатов на пост главы Пятигорска остались только трое

Среди кандидатов на пост главы Пятигорска - два чиновника и один финансист
Анна ЕГОРОВА
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Пока что Пятигорском руководит Дмитрий Ворошилов. Фото: пресс-служба горадминистрацииПока что Пятигорском руководит Дмитрий Ворошилов. Фото: пресс-служба горадминистрации
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Конкурсная комиссия утвердила имена кандидатов на пост главы Пятигорска. Изначально их было девять. Один претендент отозвал свое заявление, еще один выбыл после первого этапа конкурса из-за того, что предоставил неполный пакет документов.

По итогам второго этапа комиссия предложила городкой думе выбрать одного из трех кандидатов: действующего врио главы Пятигорска, первого замруководителя горадминистрации Дмитрия Ворошилова; еще одного зама Дениса Бельчикова, а также Олега Шпунта - финансового директора крупной компании, занимающейся продажей сантехники и комплектующих для строительства.

Имя нового руководителя Пятигорска должно было стать известно еще 14 числа, но кворум не состоялся. Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе горадминистрации, дата нового заседания будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, Пятигорск лишился своего руководителя 17 апреля. После введения карантина Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу. С приставкой врио город несколько дней возглавил Лев Травнев. 22 апреля он ушел на больничный в связи с ухудшением состояния здоровья, а уже 24 апреля стало известно, что против Травнева возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Пост подхватил Дмитрий Ворошилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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