Из восьми кандидатов на пост главы Пятигорска остались только трое
Конкурсная комиссия утвердила имена кандидатов на пост главы Пятигорска. Изначально их было девять. Один претендент отозвал свое заявление, еще один выбыл после первого этапа конкурса из-за того, что предоставил неполный пакет документов.
По итогам второго этапа комиссия предложила городкой думе выбрать одного из трех кандидатов: действующего врио главы Пятигорска, первого замруководителя горадминистрации Дмитрия Ворошилова; еще одного зама Дениса Бельчикова, а также Олега Шпунта - финансового директора крупной компании, занимающейся продажей сантехники и комплектующих для строительства.
Имя нового руководителя Пятигорска должно было стать известно еще 14 числа, но кворум не состоялся. Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе горадминистрации, дата нового заседания будет объявлена в ближайшее время.
Напомним, Пятигорск лишился своего руководителя 17 апреля. После введения карантина Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу. С приставкой врио город несколько дней возглавил Лев Травнев. 22 апреля он ушел на больничный в связи с ухудшением состояния здоровья, а уже 24 апреля стало известно, что против Травнева возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Пост подхватил Дмитрий Ворошилов.
ИСТОЧНИК KP.RU