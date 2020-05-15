На Ставрополье объявили штормовое предупреждение

15 Май 2020 2020-05-15T15:36:26+03:00

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По информации Ставропольского Гидрометцентра, 16 и 17 мая в регионе ожидается ливень, гроза, град и шквалистый ветер до 20-23 м/с.

Ставропольцев призывают принять меры личной безопасности, сохранности своего имущества и транспорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая. А с 18 мая, напоминаем, что в регионе вводится обязательный масочный режим. Нарушителей ждут штрафы до 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU