На Ставрополье 15 тысяч человек прошли коронавирусный карантин
На Ставрополье обязательный карантин по коронавирусу прошли 15 033 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Так, лаборатории края по показаниям за последние сутки провели 1707 обследований на Covid-19 методом ПЦР-диагностики, за весь период — 62920 тестов.
На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в крае достигло 1728. Еще 69 пациентов за сутки заразились инфекцией.
Скончались – два человека. В тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. 122 человека - в состоянии средней степени тяжести.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что до 24 мая на территории Ставрополья действует режим самоизоляции. С 18 мая до 1 июля ношение масок в общественных местах является обязательным.
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ИСТОЧНИК KP.RU