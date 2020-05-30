Активная часть спецоперации в Ингушетии завершена — источник
Активная часть спецоперации по нейтрализации боевиков в ингушской Сунже завершена. На месте происшествия начался пожар. Об этом сообщают источники «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах.
Как сообщалось ранее, в 14:30 в городе Сунжа был введен режим контртеррористической операции. Боевиков удалось заблокировать.
Перестрелки на улицах Сунжи.
Очевидцы сообщали, что были слышны выстрелы. Кадры уличных перестрелок публиковали жители города.
На данный момент выстрелы прекратились. Спецслужбы тушат загоревшуюся в ходе боестолкновения постройку. Предположительно, это мастерская.
«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за событиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU