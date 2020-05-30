Активная часть спецоперации в Ингушетии завершена — источник

30 Май 2020 2020-05-30T17:29:25+03:00

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Активная часть спецоперации по нейтрализации боевиков в ингушской Сунже завершена. На месте происшествия начался пожар. Об этом сообщают источники «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах.

Как сообщалось ранее, в 14:30 в городе Сунжа был введен режим контртеррористической операции. Боевиков удалось заблокировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/782183" frameborder="0"></iframe> Перестрелки на улицах Сунжи.

Очевидцы сообщали, что были слышны выстрелы. Кадры уличных перестрелок публиковали жители города.

На данный момент выстрелы прекратились. Спецслужбы тушат загоревшуюся в ходе боестолкновения постройку. Предположительно, это мастерская.

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за событиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU