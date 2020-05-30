Опубликовано видео с места уничтожения боевиков в Ингушетии

30 Май 2020 2020-05-30T20:30:23+03:00

Силовики нейтрализовали двух террористов в городе Сунжа [видео]

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Появилось видео с места уничтожения боевиков в городе Сунжа, Ингушетия. Членов бандподполья нейтрализовали в ходе контртеррористической операции (КТО).

Видео с места уничтожения боевиков в Сунже, Ингушетия.Видео: соцсети

Официальные источники пока никак не комментируют произошедшее. Однако известно, что силовики окружили террористов, забаррикадировавшихся в одной из построек. В ходе боестолкновения в ней произошел пожар. Члены бандформирований уничтожены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/782212" frameborder="0"></iframe> Видео спецоперации в Ингушетии.

Напомним, что в середине мая в Сунженском районе уже вводился режим КТО. Спецназ охотился за последней в регионе террористической группировкой. Однако боевикам удалось ускользнуть на машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU