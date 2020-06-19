2020-06-19T10:32:11+03:00
Общество

В Пятигорске рынок «Лира» могут снова закрыть из-за коронавируса

По словам бизнесменов, в данный момент на рынке открыт только один вход
Ася АСРЯН@asya1693
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Губернатор пояснил, что очередь создаёт угрозу для здоровья людей.Губернатор пояснил, что очередь создаёт угрозу для здоровья людей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Предгорного района вчера, 18 июня обратились к Владимиру Владимирову во время прямой линии с вопросом, который касается больших очередей пред входом на рынок.

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Так, по словам бизнесменов, в данный момент на рынке открыт только один вход. В доказательство пятигорчане продемонстрировали видеоролик. Судя по кадрам, это не позволяет выдержать социальную дистанцию.

Владимир Владимиров подчеркнул, что уже не раз поднимали этот вопрос на заседаниях оперштаба по борьбе с короновирусом. Губернатор пояснил, что очередь создаёт угрозу для здоровья людей.

— Либо мы его закроем, и никто туда ходить не будет. Либо там наведется порядок. До понедельника разбирались, решили. Сегодня четверг — опять порядка нет. С понедельника закроем «Лиру», если завтра не будет там порядка, — заявил глава Ставрополья.

Эту ситуацию Владимиров обсудил с главой Предгорного района Игорем Мятниковым. По его словам, уже решается вопрос, чтобы разместить автомобили предпринимателей, которые приезжают на рынок, на автостоянке.

— Жду предложений. Или мы закроем рынок и откроем, когда у нас будет ноль зараженных. Или вы наведёте там порядок, — подытожил губернатор.

Ранее губернатору Ставрополья на прямую линию поступила жалоба от предпринимателей крупнейшего на КМВ рынка. Так, они стали рассказывать, что с бизнесменов рынка требуют арендную плату.

Напомним, что работа «Лиры» остановлена из-за введенного в Пятигорске карантина.

Кроме того, бизнесменам не дают вывезти товар с неработающего рынка. Именно по этой причине торговцы и пытались разобраться с владельцами «предприятия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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