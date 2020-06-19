В Минздраве Ставрополья объяснили прирост заболевших коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 137 человек. Еще трое скончались. Об этом заявил утром, 19 июня губернатор Владимир Владимиров. Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.
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- Увеличивая охват населения края тестированием, мы увеличиваем выявляемость заболевания. Вместе с тем, мы видим, что опасность распространения инфекции сохраняется, и исследования за прошедшие сутки четко демонстрируют это, - отмечает исполняющий обязанности министра, первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Скачок заболевания объясняется внутрисемейным распространением, увеличением прямых контактов людей, которые собираются по разным поводам большими группами.
В том числе с участием лиц из других регионов, неблагоприятных по Covid-19.
Также нарушается социальное дистанцирование, люди пренебрегают противоэпидемическими правилами.
На Ставрополье стационары полностью готовы к приему пациентов.
На Ставрополье антирекорд по заболевшим коронавирусом.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом. У многих пациентов он протекает в бессимптомной форме
В крае развернуто 2803 инфекционные койки, готовые к приему и оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией, - из расчета 1 на 1000 человек населения.
Более трети из них обеспечены подачей кислорода. Подготовлены 272 реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ. Сегодня они свободны на 79 и 82 %.
Под медицинским наблюдением находятся 5844 человека. Получают лечение в стационаре с Covid-19 584 пациента, с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными коронавирусом, – 988.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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