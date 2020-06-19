В Минздраве Ставрополья объяснили прирост заболевших коронавирусом

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:11:27+03:00

Под медицинским наблюдением находятся 5844 человека. Получают лечение в стационаре с Covid-19 584 пациента, с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными коронавирусом, – 988 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 137 человек. Еще трое скончались. Об этом заявил утром, 19 июня губернатор Владимир Владимиров. Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.

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- Увеличивая охват населения края тестированием, мы увеличиваем выявляемость заболевания. Вместе с тем, мы видим, что опасность распространения инфекции сохраняется, и исследования за прошедшие сутки четко демонстрируют это, - отмечает исполняющий обязанности министра, первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Скачок заболевания объясняется внутрисемейным распространением, увеличением прямых контактов людей, которые собираются по разным поводам большими группами.

В том числе с участием лиц из других регионов, неблагоприятных по Covid-19.

Также нарушается социальное дистанцирование, люди пренебрегают противоэпидемическими правилами.

На Ставрополье стационары полностью готовы к приему пациентов.

На Ставрополье антирекорд по заболевшим коронавирусом.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом. У многих пациентов он протекает в бессимптомной форме

В крае развернуто 2803 инфекционные койки, готовые к приему и оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией, - из расчета 1 на 1000 человек населения.

Более трети из них обеспечены подачей кислорода. Подготовлены 272 реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ. Сегодня они свободны на 79 и 82 %.

Под медицинским наблюдением находятся 5844 человека. Получают лечение в стационаре с Covid-19 584 пациента, с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными коронавирусом, – 988.

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ИСТОЧНИК KP.RU